Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun maliyetini açıkladı

- Beşiktaş, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euro bedelle transfer etti.
- Fildişi Sahilli oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme yapıldı ve bu transfer Beşiktaş'ın en pahalı ikinci transferi oldu.
- Agbadou, kariyerinde San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton takımlarında oynadı.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
TARİHE GEÇEN TRANSFER
28 yaşındaki Emmanuel Agbadou için ödenen 18 milyon euro bonservis bedeli, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservisli transferleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.
PERFORMANSI
Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi.
Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli savunmacı, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.