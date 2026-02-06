Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak: Bizde Kante'den daha iyi futbolcular var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde konuk takım Gençlerbirliği'nden iddialı açıklamalar geldi.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZDE KANTE'DEN DAHA İYİ FUTBOLCULAR VAR"

N'Golo Kante'nin transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakmak, "Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante'den daha iyi futbolcular var" dedi.

"İYİ OLAN PAZARTESİ GÖRÜLECEK"

Fenerbahçe maçı için konuşan Çakmak, "İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak." ifadelerini kullandı.