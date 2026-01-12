Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yla anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

2 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde siyah-beyazlılar, ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor.

AGBADOU'YLA ANLAŞILDI

Beşiktaş'ın, Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı ciddi şekilde planladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı ve kulübü Wolverhampton ile resmi transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için resmi teklifini sundu.

Siyah-beyazlıların, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı ifade edildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını ve ödeme planında değişiklik yapılmasını talep ettiği bildirildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan başarılı futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı.

18 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.