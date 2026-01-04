Beşiktaş istiyordu! Emre Can'dan geleceğine dair açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borussia Dortmund kaptanı Emre Can, Marbella’daki kamp sırasında Sky Sport’a verdiği özel röportajda uzun süren sakatlık sürecini, takımın mevcut durumunu ve kendi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan tecrübeli futbolcu, gelecek sezon da Alman ekibinde kalacağını söyledi.

"BU DÜŞÜNCE BENİ AYAKTA TUTTU"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı uzun sakatlık döneminin hem fiziksel hem de mental açıdan kolay olmadığını vurguladı.

Rehabilitasyon sürecinde birçok kez geri dönüş yaşadığını belirten Can, ailesinin ve özellikle eşinin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Can, "Her zaman kendime ‘Bir gün yeniden sağlıklı olacaksın’ dedim. Bu düşünce beni ayakta tuttu" ifadelerini kullandı.

"TAM YÜZDEDE OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM"

Mevcut fiziksel durumuna da değinen deneyimli futbolcu, hâlâ bazı sorunlar yaşadığını açıkça dile getirdi.

"Kaç yüzde olduğumu söylemek zor. Ağrısız geçen her gün benim için iyi bir gün" diyen Can, son antrenmanın olumlu bir başlangıç olduğunu belirtti.

"İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Emre Can, Borussia Dortmund’un tablonun sanıldığı kadar olumsuz olmadığını söyledi.

Bundesliga’da ikinci sırada olduklarını, Şampiyonlar Ligi’nde ise her şeyin hala kendi ellerinde bulunduğunu hatırlatan kaptan, Almanya Kupası’ndan elenmelerinin ise kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Can, "İlk hedefimiz kesinlikle Şampiyonlar Ligi bileti almak. Avrupa’da da mümkün olduğunca ileri gitmek istiyoruz" dedi.

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynanan maç sonrası gelen ıslıklara da değinen Can, kötü performans olduğunda tepkilerin haklı olduğunu ancak takım iyi durumdayken bunun moral bozucu olabildiğini söyledi.

Can, "Daha iyi olabiliriz, özellikle duran toplarda gelişmeliyiz ama genel olarak doğru yoldayız" değerlendirmesinde bulundu.

GELECEĞİ İÇİN NET YANIT

Sözleşmesindeki otomatik uzatma opsiyonu bulunan Emre Can, kulüple karşılıklı büyük bir güven olduğunu belirtti.

Can, "Şu an için gelecek sezon da Borussia Dortmund’da olacağımı düşünüyorum. Burada mutluyum ve kulüp zor zamanlarımda hep arkamda durdu. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama bugün itibarıyla planım burada kalmak" sözleriyle mesajını net bir şekilde verdi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

6 milyon euro piyasa değeri bulunan deneyimli isim, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 8 maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.