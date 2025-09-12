Abone ol: Google News

Beşiktaş, Joao Mario'yu AEK'e kiraladı

Beşiktaş, Joao Mario’nun 2025-2026 sezonu sonuna kadar AEK takımına kiralandığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 20:14
Beşiktaş, Joao Mario'nun AEK'e transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli oyuncunun transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak gerçekleştiğini duyurdu.

"ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Joao Mario'nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.

Joao Mario'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Joao Mario, 2025-2026 sezonun yaz transfer döneminde Benfica'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 45 maça çıkan 32 yaşındaki Portekizli yıldız, 10 gol ve 5 asist kaydetti.

