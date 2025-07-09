Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini bitiriyor

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için hedefe koyduğu Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı.

ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, milli yıldızla son görüşmeleri yapmak üzere Hollanda'ya gitti.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki pazarlıklarda önemli mesafe kat edilirken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ VE ORKUN ANLAŞTI

Daha önce aktarılan habere göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme için el sıkışıldı.

Bonservisli satın alma olması durumunda ise toplam 5 yıllık anlaşma yapılacak.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından Benfica cephesi, Orkun Kökçü ile bire bir temas kurdu.

Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa hazırım." diyerek kararını net şekilde ortaya koydu.

Bu görüşmenin ardından Kökçü ailesi ve Serdal Adalı, transferin gerçekleşmesi için Benfica yönetimine baskı yaptı.

BENFICA FORMASINI 98 KEZ GİYDİ

30 milyon euro piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica formasıyla 98 resmi maça çıktı.

Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Orkun, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 22 asistle mücadele etti.