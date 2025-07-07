Beşiktaş'a mı transfer oluyor? Tobias Gulliksen için açıklama!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş'ın gündemine İsveç ekibi Djurgarden'in formasını giyen 21 yaşındaki Tobias Gulliksen geldi.

Norveçli genç yetenek için siyah-beyazlıların devreye girdiği ve transferin kısa sürede netleşebileceği belirtiliyor.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Djurgarden'ın sportif direktörü Bosse Andersson, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı.

"EKONOMİK OLARAK İYİ BİR ANLAŞMA OLACAK"

Andersson, şu ifadeleri kullandı:

Tobias Gulliksen için üç somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak.

EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Bu takımın Beşiktaş olduğu ve Gulliksen için en iyi teklifi siyah-beyazlıların sunduğu aktarıldı.

Gulliksen'e göre bu haftaki maç, onun Djurgarden formasıyla son maçı olacak çünkü salı günü transfer penceresi açılıyor.

ON NUMARA POZİSYONUNDA GÖREV ALIYOR

Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Tobias Gulliksen, özellikle Avrupa Kupaları'nda yıldızlaşmıştı.

On numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki oyuncu, Norveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

5 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.77 boyundaki oyuncu, Djurgarden formasıyla 64 maça çıktı.

Genç isim, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asistle mücadele etti.