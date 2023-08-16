Beşiktaş'ın Galatasaray'a Milot Rashica çalımının perde arkası Beşiktaş'ın Galatasaray'ın elinden aldığı Milot Rashica transferinin perde arkasında yaşananlar belli oldu. Siyah-beyazlılar, son anda araya girmek isteyen sarı-kırmızılı takıma karşı büyük bir çaba sarf ederek oyuncuyu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın gizli bir operasyonla Milot Rashica'yı transfer etmesinin yankıları sürerken 'şafak operasyonu' adı verilen bu transferin detayları da ortaya çıktı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Rashica için harekete geçip hem kulübü hem de oyuncuyu ikna etti. Hazırlanan uçakla birlikte futbolcunun İstanbul'a geleceğini öğrenen sarı-kırmızılı yönetim futbolcu cephesine, "Uçağa binmeyin, 750 bin euro fazla maaş verelim." diyerek transferi kendi lehine çevirmek istedi.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'tan şafak operasyonu paylaşımı Haberin Detayları

Kod Adı: Şafak Operasyonu

Burada devreye giren siyah-beyazlı yönetim oyuncuyu İstanbul'a getirip, sabaha kadar süren bir operasyonla imzayı attırdı.

Emre Kocadağ başta olmak üzere yöneticilerin sağlık testlerinden imza atılan sürece kadar uyumadığı için bu transfere "Şafak Operasyonu" adı verildiği kaydedildi.

Halil'in rövanşı

Transfer çalımlarıyla geçen yaz döneminde daha önce Galatasaray, Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Halil Dervişoğlu'na sözleşme imzalatmıştı.