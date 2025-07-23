Beşiktaş'ın hedefi Kerem Aktürkoğlu!

Yaz transfer döneminde kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile güçlendiren Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Portekiz'e çevirdi.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Benfica'dan bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekibin hedefindeki isim, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu.

TEMAS KURULDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk teması kurdu.

BİLGİ İSTENDİ

İddialara göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut şartları ve transfer ihtimali hakkında bilgi talebinde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

Geçen sezonun başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan hücum oyuncusu, Portekiz ekibinde 53 resmi maça çıktı.

24 milyon euro piyasa değeri bulunan Kerem, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 13 asistle mücadele etti.