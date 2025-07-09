Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Milot Rashica'nın menajerinden açıklama

Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile Alman takımı Borussia Mönchengladbach'ın ilgilendiği iddia edildi.

Siyah-beyazlı yönetiminin ise Rashica'yı 9-10 milyon euroluk bir ücretle satmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.

29 yaşındaki oyuncu hakkında çıkan bu transfer iddialarına, futbolcunun menajeri Altin Lala'dan yanıt geldi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Lala, Kosova basınından Koha'ya yaptığı açıklamada bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi ve şunları dedi:

Haberler doğru değil. Monchengladbach'tan Rashica'ya ilgi yok.

"İKİ YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR"

Menajer Lala, Beşiktaş'ın gelecek sezon için Rashica'yı da planlarında bulundurduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Milo'nun iki yıllık daha sözleşmesi var ve kulüp Milot ile plan yapıyor. Beşiktaş onu satışa çıkarmadı. Bu yüzden gelecek sezon da orada oynayacak.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 82 KEZ GİYDİ

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 82 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 10 gol ve 19 asist ile takımına katkı sağladı.