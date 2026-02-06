Can Armando Güner: Ben Galatasaray ile büyüdüm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir" denildi.

"BEN GALATASARAY İLE BÜYÜDÜM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner, imza merasiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferiyle ilgili konuşan Güner, "Büyüdüğüm takım için oynamak benim için gurur. Babam çok büyük Galatasaray taraftarıydı. Bu nedenle benim için de başka tercih olmadı. Sahip olduğum ilk forma Galatasaray forması. Ben Galatasaray ile büyüdüm. Ailemde herkes Galatasaraylıydı. O yüzden sadece Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

Forma giymek için sabırsızlandığını dile getiren genç yetenek, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını söyledi.