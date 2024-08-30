Derrick Köhn, Galatasaray'a veda etti Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Bundesliga takımlarından Werder Bremen'e kiraladığı sol bek Derrick Köhn, veda mesajı yayınladı.

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü, sol bek Derrick Köhn'ün Bundesliga takımlarından Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Werder Bremen ile anlaşmaya varılmıştır.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Satın alma opsiyonunun 5 milyon 125 bin euro olduğunun aktarıldığı açıklamada, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400 bin euro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığı kaydedildi.

"ŞU AN KISA BİR SÜRE İÇİN BURADAN AYRILIYORUM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a veda etti.

Köhn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: