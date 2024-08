Derrick Köhn, Galatasaray'a veda etti

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü, sol bek Derrick Köhn'ün Bundesliga takımlarından Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şöyle denildi:

TRANSFERİN ŞARTLARI

Satın alma opsiyonunun 5 milyon 125 bin euro olduğunun aktarıldığı açıklamada, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400 bin euro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığı kaydedildi.

"ŞU AN KISA BİR SÜRE İÇİN BURADAN AYRILIYORUM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a veda etti.

Köhn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğim ilk günden beri Galatasaray'ın başarısı için çalıştım ve bu formayı giymekten dolayı her zaman onur duydum. Sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmak, bu büyük camiaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir keyif oldu. Hayatımda unutamayacağım günleri burada yaşadım ve şu an kısa bir süre için buradan ayrılıyorum. Her zaman söylediğim gibi 'En büyük cimbom.' Başarılar Galatasaray.