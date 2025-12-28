Abone ol: Google News

Dominik Livakovic'in talipleri artıyor

Fenerbahçe’nin sezon başında LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiraladığı kalecisi Dominik Livakovic'in talipleri artıyor.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 12:21
  • Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı kaleci Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor.
  • Livakovic'le Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Hellas Verona ve Genoa ilgileniyor.
  • Fenerbahçe, kaleciyle ilgili kararını gelecek tekliflere göre verecek.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Dünya Kupası öncesinde süre almak ve eski formunu yakalamak isteyen Hırvat kalecinin talipleri artıyor.

LIVAKOVIC'İN TALİPLERİ

TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki kaleci ile ilgilenen takımlar Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Hellas Verona ve Genoa.

ZAGREB'E DÖNMEK İSTİYOR

Livakovic'in, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek istediği gelen haberler arasında.

SÜRE ALAMADI

Hırvat kaleci ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe, kararını gelecek tekliflere göre verecek.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan Livakovic, kiralık olarak forma giydiği Girona'da sezon başından beri süre alamadı.

