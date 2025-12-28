Dominik Livakovic'in talipleri artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in durumu belirsizliğini koruyor.

Dünya Kupası öncesinde süre almak ve eski formunu yakalamak isteyen Hırvat kalecinin talipleri artıyor.

LIVAKOVIC'İN TALİPLERİ

TRT Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki kaleci ile ilgilenen takımlar Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Hellas Verona ve Genoa.

ZAGREB'E DÖNMEK İSTİYOR

Livakovic'in, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek istediği gelen haberler arasında.

SÜRE ALAMADI

Hırvat kaleci ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe, kararını gelecek tekliflere göre verecek.

4 milyon euro piyasa değeri bulunan Livakovic, kiralık olarak forma giydiği Girona'da sezon başından beri süre alamadı.