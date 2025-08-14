Ederson'un Galatasaray'a transferinde menajer George Gardi devrede

Süper Lig'e galibiyetle giriş yapan Galatasaray, Fernando Muslera'nın vedası sonrasında gözünü kaleci transferine çevirdi.

Yaz transfer boyunca birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarda, belirsizlik sona ermek üzere.

Galatasaray, Manchester City forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ederson transferindeki ısrarını sürdürüyor.

EDERSON İLE ANLAŞILDI

Sport Mediaset'in geçtiğimiz günlerde geçtiği habere göre; sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki kaleci ile yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin ardından Manchester City'ye 7 milyon euroluk teklif sunan Galatasaray, İngiliz ekibinin 13 milyon euroluk talebiyle karşılaştı.

GARDI DEVREYE GİRDİ

Sky DE'nin son geçtiği bilgiye göre ise transfer sürecine menajer George Gardi dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takıma şu zamana kadar birçok yıldız isim kazandıran Gardi'nin, kulüpler arasındaki pazarlıkları sonuçlandırmak için devreye girdiği belirtildi.

NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Ederson'un geleceği konusunda görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

2017'den bu yana Manchester City forması giyen 31 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

2024-2025 sezonunda Manchester ekibiyle tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyen 20 milyon euro piyasa değerindeki eldiven ağlarında 54 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.