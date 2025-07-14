Elena Gracinda Santos resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos’u kadrosuna kattı.
28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.
"FORMAMIZLA NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.