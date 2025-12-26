Enes Ünal, Premier Lig'den ayrılıyor!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çapraz bağ sakatlığından 10 ayda dönen milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giymekte zorlanıyor.

Golcü isim, kasım ayında döndüğü sahalarda 6 maçta forma giymesine karşın 61 dakika süre alabildi.

GERİ DÖNÜŞ MAÇINDA GOL ATTI AMA FORMAYI ALAMADI

Yaklaşık bir sene futboldan uzak kaldıktan sonra Enes Ünal, West Ham United karşısında sonradan oyuna girerek beraberlik golünü atmıştı.

Ancak milli futbolcu, bu maçtan sonra çok fazla forma giyemedi.

AYRILMAK İSTİYOR

Düzenli forma giymek isteyen Enes Ünal, kış transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

TALİBİ VAR

28 yaşındaki futbolcuya La Liga'dan talip var.

AS gazetesinin haberine göre; Dünya Kupası öncesi form tutmak ve milli takıma seçilmek isteyen Enes Ünal ile LaLiga ekiplerinden Getafe ilgileniyor.

Haberde Girona, Real Sociedad, Valencia, Real Betis, Sevilla, Oviedo, Rayo Vallecano'nun da forvet aradığı ve Enes Ünal ile iletişim kurabileceği iddia edildi.

BU SEZON SADECE 61 DAKİKA OYNADI

8 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu sezon 6 resmi maçta şans buldu.

Bu karşılaşmalarda 1 gol kaydeden Enes, sahada toplam 61 dakikada kaldı.