Mohamed Salah'tan Noel paylaşımı

Liverpool ve Mısır Milli Takımı'nın yıldızı Mohamed Salah, Noel döneminde paylaştığı aile fotoğrafıyla sosyal medyada yine gündem oldu.

Müslüman bir futbolcu olarak her yıl sürdürdüğü bu gelenek, bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, hoşgörü ve destek mesajlarıyla karşılayanların sayısı da az değildi.

NOEL PAYLAŞIMI

Her yıl yaptığı gibi bu yıl da Noel döneminde paylaşım yapan Salah, kızları Makka (11) ve Kayan'ın (5) ile süslenmiş bir Noel ağacının önünde oturduğu bir fotoğrafı, sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğrafa eklediği mesaj, yalnızca "MerryChristmas" oldu.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA

Noel paylaşımının aksine Salah, bu dönemi ailesiyle geçiremedi.

Afrika Uluslar Kupası kapsamında milli takım kampında yer alan Mısırlı yıldız, Noel günü antrenman yaptı.

Kariyerindeki ilk Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı hedefleyen 33 yaşındaki oyuncu için bu süreçte futbol ön planda oldu.