Enner Valencia, Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol kralı oldu. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin yıldızı son anda bir pürüz çıkmaması durumunda yeni sezon Fenerbahçe'de olmayacak.
33 gol 7 asist
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasını 47 maçta terletti. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Valencia, Süper Lig'de gol kralı oldu.
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