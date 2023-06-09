Enner Valencia, Fenerbahçe'ye veda ediyor! Yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın, Internacional ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol kralı oldu. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı son anda bir pürüz çıkmaması durumunda yeni sezon Fenerbahçe'de olmayacak. 33 gol 7 asist Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasını 47 maçta terletti. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Valencia, Süper Lig'de gol kralı oldu. Gözden Kaçmasın Süper Lig'de gol kralı Enner Valencia oldu Haberin Detayları