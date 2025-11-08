Fabrizio Romano: Galatasaray ile Messi arasında bir görüşme olmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızların transferleriyle tüm dünyada ilgi çeken Galatasaray'ın gözünü Lionel Messi'ye diktiği öne sürülmüştü.

38 yaşındaki Arjantinli starın Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için MLS'e ara verilmesinin ardından 4 aylığına forma giyebileceği bir takım aradığı yönünde iddialar gündeme gelmiş, Messi'nin adı Galatasaray dahil birçok kulüple ile anılmıştı.

"MESSİ HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMÜYOR"

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı yayında Messi ile ilgili son duruma açıklık getirdi.

Romano, "Messi'nin Galatasaray'a transferine dair çok soru aldım. Messi, hiçbir kulüple görüşmüyor. Galatasaray ile bir görüşme olmadı. Dolayısıyla Türk taraftarların sevgisini ve heyecanını hissetmek mümkün olsa da bu sadece medyada çıkan bir hikaye. Gerçek bir transfer görüşmesi ya da ciddi bir süreç söz konusu değil. Şu anda Messi ve Galatasaray arasında somut ya da ciddi hiçbir şey olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.