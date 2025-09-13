Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 16:19
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fildişili forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Burhan Ersoy'u transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Chelsea'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da terleten David Fofana'ya ailemize 'hoş geldin' diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BURHAN'LA 2 YILLIK SÖZLEŞME

Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Burhan Ersoy'u da 2 sezonluğuna renklerine bağladı.

