Fatih Karagümrük, Matias Kranevitter'i renklerine bağladı

Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'te, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul temsilcisi, River Plate forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.