Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na Galatasaray çağrısı

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Felipe Melo, sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

Galatasaraylı kimliğini konuşturan eski futbolcu, X hesabından paylaştığı mesajla Inter forması giyen milli oyuncu, Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı.

"GALATASARAY'A GEL YAA!"

Mesajının tamamen Türkçe olmasıyla dikkat çeken Melo, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum: Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!

NELER OLMUŞTU?

Yaz dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmelerine başlayarak taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulübe transferi için Inter'den mali kolaylık sağlamasını isteyen milli futbolcu, kulüp başkanı Giuseppe Marotta ve Lautaro Martinez tarafından sert bir dille eleştirilmişti.

TRANSFERDE SON DURUM

Galatasaray’ın, Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun transferi için temaslarını sürdürdüğü, bonservis bedelinin 30 milyon euro seviyesinden aşağı çekilmesi için girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.

Milli futbolcunun da Galatasaray’a sıcak baktığı ve İstanbul’a dönüşe olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.