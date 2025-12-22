Felix Uduokhai'ye Almanya'dan teklif geldi

- Alman takımı Mainz, Beşiktaş'ta düşünülmeyen Felix Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
- Nijerya asıllı Alman futbolcunun Almanya'ya dönmesi gündemde.
- Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerin sonucunu beklemekte.
Süper Lig'de sezonun ilk devresini 5. sırada noktalayan Beşiktaş'ta, transfer hareketliliği yaşanıyor.
Siyah-beyazlı takımın kadrosunda düşünmediği Felix Uduokhai'ye teklifler gelmeye başladı.
Nijerya asıllı Alman futbolcu da kendisine kulüp ararken ülkesine dönmesi gündemde.
KİRALAMA TEKLİFİ
HT Spor'un haberine göre; Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.
ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR
Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve ilk geldiğinde şans bulsa da sonrasında formasını kaybetmişti.
BONSERVİSİNE 5.5 MİLYON EURO VERİLDİ
Uduokhai, Augsburg'dan 5.5 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.