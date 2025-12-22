Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın peşinde

- Fenerbahçe, ara transfer dönemi için Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak istiyor.
- Teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor'dan gelen oyuncuyla ilgileniyor.
- Musaba'nın serbest kalma bedeli Türkiye için 6 milyon euro olarak belirlenmiş.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'den bir transfer istedi.
TEDESCO, MUSABA'YI İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tedesco, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istiyor.
Fenerbahçe, Musaba'yı kadrosuna katmak için Samsunspor ile temaslara başladı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde yurt dışı için 5, Türkiye içinse 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 4 milyon euro piyasa değerindeki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sezon başında Sheffield Wednesday'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.