Galatasaray, 14 atletle sözleşme imzaladı

Süper Lig’de mücadele edecek Galatasaray Atletizm Kadın A takım sporcularının imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törene; Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora, Galatasaray Atletizm Şubesi Başantrenörü Güner Güngör, sporcular Simay Özçiftçi, Bahar Öztürk, Sudenaz Çetin, Pınar Demir, Burcu Subatan, Zeynep Kaya, Ecem Nehir Çelik, Dilan Yılmaz, Emine Nur Bektaş, Beyzanur Çelikhası, Sıla Koloğlu, Demet Parlak, Dilan Ölmez ve Ecem Süzer katıldı.

"YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Yönetim kurulu üyesi Ece Bora törende yaptığı konuşmada, "Bu köklü geçmişin bir parçası olarak, modern anlamda Süper Lig'de deplasmanda mücadele edecek ilk kadın takımımızın hazırlıklarına tanıklık etmek, onların emeğini ve özverisini yakından görmek benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Başta hocamız olmak üzere, bu şubenin tüm emekçileriyle ve yıllardır Galatasaray atletizm geleneğini yaşatan temsilcilerle bir arada olmak, bu sürece şahitlik etmek her şeyden çok daha kıymetliydi. Kendimi bu anlamda son derece şanslı hissediyorum. İnanıyorum ki 2026 yılında madalyalar göreceğiz; bundan eminim. Ancak Galatasaray için hedef her zaman en iyisidir, şampiyonluktur. Biz size güveniyoruz ve sizin de en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SPORCU VE BRANŞ LİSTESİ

Simay Özçiftçi: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre

Bahar Öztürk: 100 metre engelli, 4x100 metre

Sudenaz Çetin: Disk atma

Pınar Demir: 3000 metre engelli, 5000 metre

Burcu Subatan: 1500 metre, 3000 metre

Zeynep Kaya: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre

Ecem Nehir Çelik: Uzun atlama, Üç adım atlama

Dilan Yılmaz: 800 metre, 1500 metre

Emine Nur Bektaş: Cirit atma

Beyzanur Çelikhası: 400 metre engelli, 4x400 metre

Sıla Koloğlu: 100 metre, 200 metre, 4x100 metre, 4x400 metre

Demet Parlak: Sırıkla atlama

Dilan Ölmez: 400 metre, 400 metre engelli, 4x400 metre

Ecem Süzer: Çekiç atma