Fenerbahçe, Christopher Nkunku için temasları sıklaştırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertli takımda Milan forması giyen Christopher Nkunku'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YOĞUN GÖRÜŞMELER

İtalyan basınından Calcio Mercato, Fenerbahçe’nin Nkunku transferi için bastırdığını ve son saatlerde taraflar arasında yoğun görüşmeler yapıldığını duyurdu.

SON SÖZ NKUNKU'NUN

Haberde, transferin kaderinin büyük ölçüde oyuncunun vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

BİR KEZ DAHA MASAYA OTURULDU

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre ise , Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Milan Sportif Direktörü Igli Tare ile dün bir kez daha Christopher Nkunku’nun bonservisi için masaya oturdu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin, Milan’ın talep ettiği bonservis bedelinin istenilen seviyeye düşmesi halinde Nkunku için yazılı ve resmi teklif yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

32 milyon euro piyasa değeri bulunan Fransız hücum oyuncusu, bu sezon Milan’da 15 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Milan, Nkunku’nun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon euro ödemişti.