Fenerbahçe, Olga Massombo'yu kadrosuna kattı

- Fenerbahçe, ABD USL Süper Ligi'nden orta saha oyuncusu Olga Massombo'yu kadrosuna kattı.
- Tanzanya Millî Takımı'nda da forma giyen Massombo, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli forma giyecek.
- Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 15 haftada elde ettiği 14 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup liderliğini sürdürüyor.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, ABD USL Süper Ligi ekiplerinden Tampa Bay Sun forması giyen orta saha oyuncusu Olga Massombo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza, 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.
SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI
Kongo A Milli Kadın Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, başkan Sadettin Saran ile kadın futboldan sorumlu yönetici Ufuk Şansal'ın katıldığı belirtildi.
Olga Massombo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.
FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDER
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet, 1 beraberlikle, namağlup lider durumda bulunuyor.