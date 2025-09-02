Fenerbahçe'den Ederson videosunda Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferi konusunda kendisi ve İngiliz kulübü Manchester City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada 32 yaşındaki kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ederson'a yıllık 11 milyon euro ücret ödeneceği aktarıldı.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYACAĞIZ"

İmza töreninde açıklamada bulunan Ederson, "Öncelikle çok ama çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Benim için yeni ve önemli bir meydan okuma olacak. Kulübüm ve kendim için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyorum. Burada olduğum her anın tadını çıkaracağım. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Amacım şampiyonluklar kazanıp takımıma katkı sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Kendisine sunulan projenin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Ederson, şunları kaydetti:

Burada çok önemli, çok büyük oyuncular var. Aynı zamanda uzun zamandır tanıdığım arkadaşlarım var. Hem onlarla buluşmak hem de beraber sahada mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Hep beraber çok çalışıp bu kulübü zirveye ulaştıracağız. Taraftarlarımıza mesajım; hep bizlerle olsunlar, bizlere her zaman destek olsunlar. Onların desteğiyle iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ben de takım arkadaşlarım ile birlikte çok çalışıp onların desteğine en iyi şekilde karşılık vereceğim ve kulübümüzü şampiyonluğa taşıyacağız.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Fenerbahçe'nin hazırladığı transfer videosunda Galatasaray taraftarlarının daha önce söylediği, "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratına yer verildi.

Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken hazırladığı videoda da gülücük emojili tişört giyen bir kişiye yer vermişti.