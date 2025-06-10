Fenerbahçe'ye geliyorlar mı? Comolli'den Kolo Muani ve Vlahovic açıklaması

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Adı Fenerbahçe ile anılan Randal Kolo Muani ve Dusan Vlahovic için Juventus kanadından resmi açıklama geldi.

Juventus Genel Direktörü Damie Comolli, kendisi için düzenlenen imza töreninde Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili konuştu.

KOLO MUANI'NİN GELECEĞİ

Öncelikle Kolo Muani hakkında açıklama yapan Fenerbahçe eski sportif direktörü Comolli, Fransız yıldızın kiralık sözleşmesinin Kulüpler Dünya Kupası süresince uzatılması için PSG ile anlaştıklarını belirtti.

Comolli, Kolo Muani'nin gelecek sezon da Juventus'ta kalmak istediğini duyurdu.

"GELECEĞİ HAKKINDA BİR KARARA VARACAĞIZ"

Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili henüz karar vermediklerini aktaran Comolli, "Vlahovic üst düzey bir oyuncu, geçen hafta kendisiyle konuştum. Geleceği hakkında bir karara varacağız." dedi ve "Önümüzdeki verilerle rasyonel kararlar almalıyız." ifadesini kullandı.

19 MAÇA ÇIKTI

Juventus'ta 19 maça çıkan 27 yaşındaki Fransız futbolcu Muani, 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Juventus'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Sırp futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.