Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile yol ayrımında

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz defteri kapanıyor.

Milli futbolcunun Suudi Arabistan takımı NEOM'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

ANLAŞMAK ÜZERELER

Ekol Sports'un haberine göre; Galatasaray ve NEOM, Barış Alper transferinde anlaşma sağlamak üzere.

BONSERVİSİ 40 MİLYON EURO

Habere göre NEOM, 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYI NEOM'DAN

1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'nün Barış Alper transferinden doğan yüzde 20'lik payını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

Galatasaray'ın, başarılı futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı olacak.

İLK SATIN ALMA HAKKI GALATASARAY'IN

Barış Alper Yılmaz'ın ilk satın alma hakkı yine Galatasaray'da olacak.

BARIŞ ALPER'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 3 gol, 2 asistlik skor katkısı veren 21 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve Rizespor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.