Galatasaray, Cuesta'yı Vasco da Gama'ya kiraladı

Galatasaray'da bir ayrılık daha açıklandı.

Kolombiyalı futbolcu Carlos Cuesta, Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Anlaşmaya göre Vasco da Gama, Galatasaray ile yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750 bin euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek.

Kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde şarta bağlı şekilde uzayabilecek ve bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2 milyon 250 bin euro olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON 750 BİN EURO

Cuesta'nın ücretlerini ödeyecek Vasco da Gama'nın 26 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Bu opsiyonun kullanılması halinde Vasco da Gama, Galatasaray'a satın alma bedeli olarak 5 milyon 750 bin euro transfer bedeli ödeyecek.

Cuesta, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.