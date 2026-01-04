Galatasaray, Noa Lang transferi için bastırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü transferlere çevirdi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündem hücum transferi.

KARARINI VEREMEDİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray’ın Noa Lang transferindeki son durumunu duyurdu.

Pedulla’nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, Noa Lang için son saatlerde baskıyı artırdı ancak hücum oyuncusu şu an için Napoli’den ayrılma kararını vermedi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Daha önceki haberlerde de yer aldığı üzere Galatasaray yönetimi, Noa Lang’ın menajeriyle doğrudan temas kurdu.

Yapılan görüşmelerde oyuncunun İstanbul hakkındaki düşünceleri, Napoli’den ayrılma ihtimali, transfer maliyeti ve sözleşme şartları tüm yönleriyle ele alındı.

ARANILAN PROFİL LANG

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Galatasaray, kanatlarda bire birde etkili, dripling gücü yüksek ve oyunun temposunu yukarı çekebilecek bir futbolcu arıyor.

Bu profile uyan Noa Lang’ın, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ ALTAPISINDA OYNADI

Noa Lang’ın İstanbul ile geçmişten gelen bir bağı bulunuyor.

Üvey babası Nordin Boukhari’nin Kasımpaşa’da forma giydiği dönemde İstanbul’da yaşayan Hollandalı futbolcu, o süreçte Beşiktaş altyapısında forma giydi.

Siyah-beyazlı eşofmanlarıyla uzun süre gündemde yer alan Lang’ın, Türkiye ve İstanbul’a yabancı olmaması Galatasaray cephesinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

NAPOLI PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta süre alan Noa Lang, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Hollandalı oyuncunun, Serie A'daki rolü ve dakika istikrarı nedeniyle yeni bir meydan okuma fikrine sıcak baktığı da kulislerde konuşuluyor.

BONSERVİSİNE 25 MİLYON EURO VERİLDİ

Napoli, sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek PSV'den kadrosuna kattığı 26 yaşındaki yıldız isimle 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.