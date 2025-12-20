Galatasaray, Roland Sallai için 30 milyon euro bekliyor Brentford, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin durumunu sordu. Sarı-kırmızılılar, Sallai için 30 milyon euro istedi.

Brentford, Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai'nin durumunu sordu.

Galatasaray, oyuncu için 30 milyon euro talep etti.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında astronomik bir teklif olmadıkça oyuncuyu bırakmak istemiyor. Galatasaray formasıyla oldukça başarılı bir grafik çizen Roland Sallai için İngiltere Premier Lig'den talip çıktı. Premier Lig ekiplerinden Brentford, Macar futbolcu ile ilgileniyor. DURUMU SORULDU Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Brentford, Galatasaray forması giyen Roland Sallai'nin durumunu sordu. GALATASARAY'IN TALEBİ 30 MİLYON EURO Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncuyu astronomik bir teklif olmadıkça devre arasında bırakmak istemediğini İngiliz ekibine iletti. Sarı-kırmızılılar, Roland Sallai için 30 milyon euro istedi. BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI Galatasaray forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 10 milyon euro piyasa değerindeki Roland Sallai, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

