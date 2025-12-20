Gebze Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u rahat yendi

- Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve yaklaşık 84 dakika sürdü.
- Setler, 25-14, 25-22 ve 25-18'lik skorlarla tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 12. haftasında Gebze Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Gebze Belediyespor oldu.
84 DAKİKA OYNANDI
Salon: Gebze
Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Metin Durmuş, Semih Çelik, Taner Kabakçı, Kaan Atmaca)
Akkuş Belediyespor: Vefa Yılmaz, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Butko, Metin Toy)
Setler: 25-14, 25-22, 25-18
Süre: 84 dakika (22, 32, 30)