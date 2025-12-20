Fenerbahçe, Eyüpspor'a 3 attı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 17. hafta mücadelesinde Orhan Ak’ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Ali Yılmaz’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca ve 34. dakikada Marco Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran kaydetti.

FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte ligin ilk yarısını namağlup kapatan tek takım olan Fenerbahçe, puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte Galatasaray ile puanını eşitledi ve 1. sırada konumlandı.

Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe

90' Fenerbahçe'de Mert Müldür sarı kart gördü.

90' Eyüpspor'da Taşkın İlter, sarı kart gördü.

89' Fenerbahçe'de Bartuğ ve Haydar oyuna girerken Asensio ve Fred oyundan çıktı.

89' Fenerbahçe'de Jhon Duran boş pozisyonda topu dışarı attı.

86' Eyüpspor'da Sadia, Baran, Taşkın oyunda. Çıkan isimler Draguş, Stepanenko ve Kerem Demirbay.

84' Fenerbahçe Marco Asensio ile etkili geldi. Kısa paslarla oluşturulan atağın sonunda vuruşu Asensio yaptı. Top üstten auta gitti.

82' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Kerem Aktürkoğlu çıktı, Szymanski girdi. İsmail Yüksek ise yerini Yiğit Efe'ye bıraktı.

79' Fenerbahçe, skorun da etkisiyle rahat bir oyun sergiliyor.

75' Rakip yarı sahada kazanılan topta Asensio’nun harika pasıyla topla buluşan Duran rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şık vuruşla topu ağlara gönderiyor.

75’ Gol… Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe (Duran)

70' Eyüpspor sağ kanattan yapılan ortayla etkili oldu. Thiam'ın kafası üstten dışarıya gitti.

66' Fenerbahçe'de ise Oğuz Aydın, Talisca yerine oyunda.

66' Eyüpspor'da oyuncu değişikliği. Yalçın Kayan çıkarken yerine Ampem dahil oldu.

64' Fenerbahçe kontratakla etkili oldu. Marco Asensio ceza sahasına girmeden kaleyi düşündü. Top doğrudan auta gitti.

62' Denis Draguş sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çıkardı. Kaleci Ederson kurtarışı yaparken zorlanmadı.

60' Eyüpspor korner kullandı. Thiam'ın kafası kaleci Ederson'da kaldı.

57' Fenerbahçe, ceza sahası içindeki karambolde gole çok yaklaştı. İsmail önünde kalan topa vurdu, top yakın mesafeden üstten auta gitti.

56' Fenerbahçe, Eyüpspor savunmasında boşluk arıyor.

54' Fenerbahçe Talisca ile golü buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli değil.

52' Eyüpspor bu dakikalarda Fenerbahçe kalesini zorluyor.

49' Eyüpspor gole çok yaklaştı. Uzun topla ceza sahasına giren Eyüpspor'da Draguş topu Umut'a indirdi. Umut boş pozisyonda şutunu çıkardı. Top direkten döndü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe

42' Emir Ortakaya, Talisca'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe Jhon Duran ile etkili geldi. Ceza sahasına girerken kaleyi düşünen Duran'ın şutu savunmadan geri geldi.

37' Mert Müldür sağ kanattan arka direğe gelen topa gelişine vurdu. Top kaleci Felipe'de kaldı.

34' Paslaşmaların ardından ceza sahasında Talisca'nın Asensio’ya harika bıraktığı topta Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun şutuyla fark 2'ye çıktı.

34’ Gol… Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe (Asensio)

30' Fenerbahçe golün de etkisiyle baskısını iyice arttırdı.

27' Fred'in uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Levent'in pasında topla buluşan Talisca şık ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor.

27’ Gol… Eyüpspor 0-1 Fenerbahçe (Talisca)

25' Oosterwolde ile Yalçın arasında bir gerginlik yaşandı. Oyun şimdi devam ediyor.

24' Kaleci Felipe'nin pas hatasında Levent Mercan topu kaptı. Kaleyi düşündü, top savunmadan döndü.

22' Fenerbahçe kısa paslarla topu getirdi. Levent Mercan müsait pozisyonda orta yapmayı denedi ancak top doğrudan auta gitti.

19' Fenerbahçe, sağlı sollu ortalarla Eyüpspor kalesini zorlama peşinde. Savunma şu ana dek başarılı.

16' Marco Asensio uzaklardan gelişine kaleyi düşündü. Top kaleci Felipe'de kaldı.

14' Oosterwolde, savunma arkasına sarkan Taslica'yı gördü. Talisca kontrol edemeden Mujakic araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

13' Fenerbahçe, Eyüpspor savunmasında boşluk arıyor.

10' Eyüpspor, Fenerbahçe ceza alanına girdi ancak Oosterwolde'ye yapılan faul sonrası tehlike geçti.

8' Fenerbahçe kendi yarı alanında paslaşıyor.

7' Mücadele karşılıklı top kayıplarıyla devam ediyor.

4' Mücadelenin ilk dakikalarında sakin bir oyun var.

3' Eyüpspor duran top şansı yakaladı. Yapılan ortada seken top kaleci Ederson'da kaldı.

1' Maç başladı.