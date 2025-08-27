Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi

Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo’nun transferini tamamladı.
Savunmaya önemli bir takviye yapan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu bu akşam İstanbul’a getirecek.
İMZA ATACAK
Singo’nun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
TRANSFERİN MALİYETİ
Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde transferin bonuslarla birlikte 35 milyon euroya tamamlanacağı iddia edilmişti.
Ek olarak Singo'nun Galatasaray'la 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
WILFRIED SINGO KİMDİR?
Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde AS Denguele takımında başlayan Wilfried Singo, sonrasında Torino'ya transfer oldu.
Torino'nun U19 takımınında da oynayan Singo, 2023'te Monaco'ya imza attı.
Başarılı savunma oyuncusu, kariyeri boyunca 200 maça çıkarken 14 gol ve 17 asist kaydetti.