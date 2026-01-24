Galatasaray, Yaser Asprilla'yı İstanbul'a getiriyor

- Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
- Asprilla, bugün 23:00'te İstanbul'a gelecek ve belirli sayıda maçta forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek.
- Asprilla'nın transferi gerçekleşirse toplam maliyeti 23 milyon euro olacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü ile anlaşma sağladı.
Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Kolombiyalı futbolcu, bugün 23:00'de İstanbul'a getirilecek.
Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.