Galatasaray'a yanıt verdiler! Trabzonspor'dan olay Oulai paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır." paylaşımı yaptı.

Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

TRABZON'DAN GALATASARAY'A YANIT

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntıladı.

Bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir." ifadelerini kullandı ve takımda 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.

GÜNDEM OLDU

Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada gündem yarattı.

Trabzonspor forması altında bu sezon 12 maçta süre bulan 19 yaşındaki Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.