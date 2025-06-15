Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılabilir

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Belirlenen bölgelere yapılacak takviyeler için girişimler sürerken, kadroda düşünülmeyen futbolculara teklif gelmesi bekleniyor.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI

TRT Spor'un haberine göre; geçen sezonun devre arasında transfer edilen Przemyslaw Frankowski, beklentilerin uzağında kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonu yaz transfer döneminde devreye girecek Polonyalı futbolcuya teklif gelmesi durumunda değerlendirileceği öğrenildi.

ELIAS JELERT

Savunmanın sağındaki bir diğer isim olan Elias Jelert için de kiralama formülü devrede. Danimarkalı genç futbolcunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma geçici transferi gerçekleşebilir.

CARLOS CUESTA

Yine devre arasında arasında kadroya katılan Carlos Cuesta ile de yollar ayrılabilir. Kolombiyalı futbolcu için ilk planlanan bonservisiyle gönderilmesi. Bu seçenek gerçekleşmezse, yönetimin kiralama fikrine de sıcak baktığı gelen haberler arasında.

KEREM DEMİRBAY

Geride kalan sezonda istediği süreyi bulamayan Kerem Demirbay'ın da ayrılığı gündemde.

YUSUF DEMİR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Demir'in kadroda kalmasını istediği ifade edildi. Ancak genç oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olma ihtimali yüksek. Yusuf'a, İspanya'dan 2 ekibin ilgisi olduğu belirtildi.

ALVARO MORATA

Galatasaray'da aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isimse Alvaro Morata. Kiralık sözleşmesi en az 6 ay daha devam eden İspanyol futbolcu, ülkesi ve İtalya’daki seçenekleri değerlendirmek istiyor.