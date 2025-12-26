Galatasaray’da öncelik orta saha transferi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; 4 bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

RAPHAEL ONYEDIKA

Geniş bir transfer listesi olan Galatasaray'da ön plana çıkan isim, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika.

Yaz transfer döneminde de ciddi şekilde ilgilenilen Nijeryalı futbolcu için tekrar nabız yoklanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, bu transferi 20 ila 25 milyon euro arasında bir bedelle bitirmeyi amaçlıyor.

RUBEN NEVES

Galatasaray'da orta saha takviyesinde Ruben Neves'in de ismi listede bulunuyor.

Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli futbolcunun, Premier Lig'den de talipleri olduğu Avrupa basınında yer aldı.

Neves; Arabistan'da yıllık 20 milyon euro kazanıyor.

ANDRE

Wolverhampton'dan Andre de hala listede...

Okan Buruk'un beğendiği bir isim olduğu öğrenilen Brezilyalı futbolcuyu, İngiliz kulübü 20 milyon eurodan aşağı satmayı düşünmüyor.

EDERSON

Atalanta ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Ederson da takip edilen isimlerden.

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, 40 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

MANUEL UGARTE

Manchester United'tan Manuel Ugarte'de listede yer alıyor.

Yönetimin isteği, Uruguaylı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak.

Resmi görüşme olursa, Torriera ve Muslera'nın da vatandaşı Ugarte'yi ikna sürecinde önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.