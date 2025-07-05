Galatasaray'ın, Hakan Çalhanoğlu ısrarı sürüyor.

İlkay Gündoğan ve Orkun Kökçü için de nabız yoklansa da milli futbolcu transfer listesinin üst sırasında bulunuyor.

OSIMHEN KALMAZSA KAYNAK AYRILACAK

TRT Spor'un haberine göre; Victor Osimhen'in kararına göre, yönetim bonservis bütçesinin büyük kısmını Nijeryalı futbolcu için kullanacak.

Yıldız golcünün takımdan ayrılması durumunda ise forvet transferinin haricinde belirlenen diğer bölgelerle birlikte orta saha için de kaynak ayrılabilecek.

MALİ ŞARTLAR

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için kapıyı en az 30 milyon eurodan açacağı bilinse de sarı kırmızılı yönetim bu transferi 15 milyon euroya bitirmek için çaba sarf edecek.

31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan beklentisi ise yıllık garanti ücret ve imza parası dahil toplam 10 milyon euro civarında olması bekleniyor.

HAKAN'IN TERCİHİ İSTANBUL

Hakan Çalhanoğlu'na, Körfez ülkelerinden de teklif geldiği ifade edildi.

Ancak hem 31 yaşındaki futbolcunun, hem de eşinin tercihinin İstanbul olduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan’a gitmeyi düşünmeyen milli futbolcuya, eski hocası Inzaghi’nin çalıştırdığı Al Hilal’in de ilgisi bulunuyor.