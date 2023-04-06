Galatasaray'ın istediği Dominik Livakovic'in bonservis bedeli Önümüzdeki yaz Hırvatistan'dan ayrılması beklenen Dominik Livakovic için Galatasaray resmen devrede. Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldiven için 10 milyon euro istiyor.

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu.

Dominik Livakovic transferi için gözden çıkarılması gereken bonservis bedeli ise hayli yüksek, işte kritik detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çeken Dominik Livakovic için iki ciddi talip var.

Bonservis beklentisi 10 milyon euro

Hırvat basını, 28 yaşındaki başarılı oyuncu ile hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiğini duyururken, ayrıca Galatasaray'ın resmi bir teklif yaptığını da özellikle belirtti.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Dominik Livakovic için net beklenti ise 10 milyon euro.

Hırvat basınının duyurduğu habere göre; deneyimli eldiven, bu miktarlar karşılığında başka bir kulübe gidebilecek ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz transfer tamamlanacak.

Son olarak ise başarılı kaleci, bu sezon 41 maça çıkarken kalesinde 46 gol gördü.