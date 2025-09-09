Gökhan Sazdağı Beşiktaş yolunda

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir hamleye daha hazırlanıyor.

Beşiktaş, Taylan Bulut'un ardından bir sağ bek oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere.

BEŞİKTAŞ, GÖKHAN SAZDAĞI TRANSFERİNİ BİTİRMEK ÜZERE

Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İki kulüp, ödeme planı üzerine görüşüyor.

"İMZA AŞAMASINDAYIZ"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gökhan Sazdağı transferi için Beşiktaş ile imza aşamasındayız" dedi.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA OYNADI

1.2 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, Fenerbahçe altyapısında uzun süre forma giydikten sonra Manisaspor'a transfer oldu.

30 yaşındaki futbolcu daha sonra; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor, Boluspor ve Kayserispor formalarını giydi.

2021'DEN BU YANA KAYSERİSPOR'DA

2021 yılından bu yana Kayserispor'da oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Gökhan, sarı-kırmızılı takımda 133 resmi maça çıktı.

Deneyimli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 17 asistle mücadele etti.

Gökhan'ın Kayserispor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.