Göztepe, Musah Mohammed'i transfer etti

Göztepe Kulübü, son olarak Bodrum FK'da oynayan Musah Mohammed'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:35
  • Göztepe, Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i transfer etti.
  • Oyuncu ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
  • Mohammed son olarak Bodrum FK'da forma giyiyordu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu orta saha oyuncusu Musah Mohammed ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Musah Mohammed. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." denildi.

BODRUM FK'DA OYNUYORDU

Musah Mohammed, son olarak Bodrum FK forması giyiyordu.

