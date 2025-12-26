Abone ol: Google News

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis yakın markajda

Göztepeli futbolcular Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis'in, hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok kulübün radarında olduğu öğrenildi. Bu futbolcular için sarı-kırmızılılarla temasların kurulduğu ifade edildi.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 09:58
Göztepe'de Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis yakın markajda
  • Arda Okan Kurtulan ve Anthony Dennis, performanslarıyla Türkiye ve yurt dışındaki kulüplerin ilgisini çekiyor.
  • Göztepe, oyuncularını satmaya sıcak bakmıyor ancak yüksek teklifler gelirse değerlendirebilir.
  • Arda Okan, 17 maçta 2 gol ve 1 asist, Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol ile dikkat çekiyor.

Göztepe'de genç futbolcular yükselişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeliyle satarak büyük yankı uyandıran İzmir ekibi, şimdi de iki genç futbolcusunu vitrine çıkarmış durumda.

ARDA OKAN'I BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İSTİYOR

Bu sezon kadroya katılan sağ bek Arda Okan Kurtulan, sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

DENNIS'E ALMANYA'DAN TALİPLER VAR

Arda Okan gibi öne çıkan bir diğer genç isim Anthony Dennis'e yurt dışından Eintracht Frankfurt, Leipzig ve Werder Bremen'in ilgi gösterdiği ve yakından izlediği öğrenildi.

2025-2026 döneminde Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Göztepe'nin ara transfer döneminde oyuncularını satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, yüksek bonservis teklifinin gelmesi halinde ise yönetimin durumu yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

İKİ FUTBOLCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, 21 yaşındaki ön libero Anthony Dennis ise 16 maçta 3 gol kaydetti.

