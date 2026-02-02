Trabzonspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Türkiye Kupası 3. haftasında yarın sahasında Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla, Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas idmanı ve taktik çalışma ile sona erdi.

TRABZONSPOR, FETHİYESPOR'U AĞIRLAYACAK

Trabzonspor, Fetihyespor ile yarın 20.30'da Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi, hakem Fatih Tokail yönetecek.