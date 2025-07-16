Göztepe'de Romulo Cardoso riske edilmiyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transferin gözde oyuncusu, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso kampta riske edilmiyor.

Takımla birlikte Slovenya'da yer alan 22 yaşındaki golcü, şu ana kadar 2 hazırlık maçında da oynatılmadı.

CSKA 1948 ve Rijeka ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda Romulo, olası bir sakatlık durumu yaşamamak adına kızağa çekildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Takımla birlikte çalışmalara katılan aynı zamanda bireysel olarak da yoğun bir tempoya giren Romulo'nun satışı konusunda aceleci davranmayan yönetim ise bonservisi 20 milyon euro ve üzeri olarak açıklamıştı.

AĞUSTOS BAŞINDA SATILMASI PLANLANIYOR

Birçok Avrupa kulübünün peşinde koştuğu oyuncunun, ağustos başında satılması öngörülüyor.

LEIPZIG ISRARCI

Daha önce Göztepe'ye 16.5 milyon euroluk teklif götüren Alman temsilcisi Leipzig'in, transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle Göztepe yönetiminin kapısını çalacağı kaydedildi.