Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geldi

Kariyerini İtalyan devi Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği şekilleniyor.

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, İstanbul'a geldi.

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'da olduğu ve menajeriyle birlikte bazı görüşmeleri burada tamamladıktan sonra şehirden ayrılacakları ifade edildi.

"HİÇBİR ŞEY GELMEDİ"

Bu gelişmenin hemen öncesinde, Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Türkiye kaynaklı transfer haberlerine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.

Marrotta, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi.

"HAKAN'I 23'ÜNDE BEKLİYORUZ"

Marotta, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgulayarak, kulübe yönelik bir ayrılık isteği gelmediğini şu sözlerle dile getirmişti:

Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı orta saha oyuncusunun İtalyan kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.