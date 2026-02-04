Abone ol: Google News

Hatayspor, Cenk Doğan'ı transfer etti

Hatayspor, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Doğan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:04
Hatayspor, Cenk Doğan'ı transfer etti
  • Hatayspor, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Doğan'ı transfer etti.
  • Kulüp, sosyal medya hesabından paylaşımla anlaşmayı duyurdu.
  • Bu transfer, Hatayspor'un transfer yasağının kaldırılmasının ardından yaptığı 10. transfer oldu.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Cenk ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

"BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUZ"

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 10. transferini gerçekleştirdi.

