Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Son günlerde adı önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter cephesinden net bir açıklama geldi.

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

"HİÇBİR ŞEY GELMEDİ"

Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi.

"23'ÜNDE BEKLİYORUZ"

Marotta, oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgularken, Çalhanoğlu'nun ayrılık yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını ifade etti ve şunları dedi:

Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

30 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.